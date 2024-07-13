«Совкомбанк» продает офис банка «Хоум кредит» в Перми за 42 млн рублей
В Перми на ул. 25-го Октября, 17, выставлен на продажу непрофильный актив ПАО «Совкомбанк» в виде офисов банка «Хоум кредит». Об этом свидетельствует объявление с сайта Avito.ru.
Фото: авито
Согласно информации в объявлении, стоимость помещения площадью 328,1 кв. м на первом этаже 15-этажного здания в центре Перми составляет 42 млн руб. Продавцом выступает «Совкомбанк».
Напомним, в феврале 2024 года Совкомбанк официально объявил о намерении купить «Хоум банк».