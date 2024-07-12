Подвижка грунта в селе Раздольное вызвала масштабные перебои с водоснабжением

Движение почвы в населенном пункте Раздольное привело к прорывам на магистральном водопроводе. Это уже второе повреждение сети за последние два дня, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал» Сочи.

Сбои в водоснабжении в поселке Раздольное и на прилегающих улицах обусловлены аварийными разрывами на главном водопроводе, произошедшими из-за деформации грунта в районе улицы Кленовая. Это уже второй случай повреждения сети за последние два дня, что подчеркивает нарастающую серьезность проблемы.

Восстановительные мероприятия, проводимые в условиях сложного рельефа местности, осуществляются круглосуточно с привлечением трех единиц специализированной техники и 10 квалифицированных специалистов. Задачей рабочих является перекладка примерно трех метров коммуникаций.

Из-за аварийной ситуации возможны временные перебои в водоснабжении для жителей улиц Пятигорская, Ясногорская, Коммунальная, Севастьянова, Верхняя Лысая гора, Лысая гора, Яна Фабрициуса. Полный список улиц можно найти в Telegram-канале водоканала.

Планируется завершить все работы по восстановлению к концу текущих суток. Полностью восстановить водоснабжение смогут к утру следующего дня.

Мария Удовик

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