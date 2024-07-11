Второй этап реконструкции Большого Савино могут завершить раньше срока

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обсудил с министром транспорта России Романом Старовойтом ключевые инфраструктурные проекты и развитие общественного транспорта в Прикамье. Как сообщил глава региона в своем телеграм-канале, на повестке были вопросы строительства третьего моста через Каму и второй этап реконструкции аэропорта Большое Савино.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина

Губернатор отметил, что возможность реализации проекта по строительству третьего моста через Каму он поставил на личный контроль. «В рамках проекта уже началась реконструкция кольцевой развязки на площади Гайдара», - пояснил господин Махонин.

Кроме этого, отмечается, что аэропорт Большое Савино вошел в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ и получит федеральное финансирование. По словам губернатора, там предусмотрены ремонтные работы по усилению покрытия взлетно-посадочной полосы, обновлению воздушного перрона, рулежных дорожек и инженерных сооружений.

Господин Махонин уточнил также, что реализацию второго этапа реконструкции аэропорта удалось сдвинуть на более ранний срок.