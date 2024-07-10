Володин анонсировал рассмотрение Госдумой штрафов для водителей электросамокатов

Госдума сегодня, 10 июля, рассмотрит в первом чтении законопроект об ответственности за нарушение правил дорожного движения водителями электросамокатов, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он напомнил, что сами правила действуют с марта, но штрафы установлены не были.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Продолжают поступать многочисленные обращения с жалобами на лихачей на электросамокатах. Людей беспокоит вопрос безопасности на дорогах, прежде всего это касается детей»,— написал господин Володин в Telegram. Он отметил увеличение числа ДТП с участием электросамокатов в два с половиной раза, по сравнению с показателями прошлого года.

Штрафы будут установлены за нарушения при пользовании электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности. Ответственность вводится за превышение скорости, неправильное движение по проезжей части, тротуарам, оставление места ДТП, за пьяное вождение и отказ от прохождения медосвидетельствования, отметил господин Володин.

Комитет Госдумы по госстроительству в конце мая рекомендовал парламенту принять в первом чтении поправки к КоАП об ответственности для водителей средств индивидуальной мобильности. Среди прочего предполагается введение штрафов до 3 тыс. руб. за пользование устройством вдвоем, до 2,5 тыс. руб.— за создание помех пешеходам, 30 тыс. руб.— за пьяное вождение

Подробнее о законопроекте — в материале «Ъ» «Самокаты не поедут без hands-free».

Леонид Уварчев