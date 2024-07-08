Прокуратура проверяет обстоятельства крушения парусной яхты в Геленджике

В Геленджике специалисты Южной транспортной прокуратурой проводят проверку по факту крушения парусной яхты в акватории Черного моря, сообщает пресс-служба ведомства. В ходе нее будет изучено, как ответственные лица исполняли требования законодательства о безопасности судоходства.

«По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования»,— говорится в сообщении.

Как писал «Ъ-Кубань», в воскресенье, 7 июля, в Геленджикской бухте затонула спортивная парусная яхта «мх700», на которой проходило обучение яхтингу. Четыре человека спасены, поиски еще одной пассажирки продолжаются.

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Наталья Решетняк

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