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Коммерсантъ FM
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Топ-10 элитных новостроек Москвы со средней ценой от 1 млн руб. за кв. м по объемам продаж в 2024 году

Проект Район Формат предложения Девелопер Январь-июнь 2024 год Январь-июнь 2023 год
Число сделок, шт. Общая площадь сделок, кв. м Число сделок, шт. Общая площадь сделок, кв. м
1 Luzhniki Collection Хамовники Квартиры Абсолют 124 13 520 112 11 618
2 Тишинский бульвар Пресненский Квартиры SMINEX 66 6 780 не в продаже
3 Бадаевский Дорогомилово Квартиры Capital Group 39 4 976 28 3 546
4 Victory Park Residences Дорогомилово Квартиры ANT Development 27 3 627 5 462
5 Вишневый сад (3 очередь) Раменки Квартиры AB Development 26 5 002 17 2 356
6 Sky View Пресненский Апартаменты СЗ Киноцентр 25 4 100 11 1 431
7 Дом Франка Мещанский Квартиры Трансстройинвест 21 2 533 1 65
8 Nicole Тверской Квартиры MR Group 11 1 075 не в продаже
9 Лаврушинский Якиманка Квартиры SMINEX 9 2 051 6 963
10 Forum Мещанский Квартиры MR Group 8 509 1 60

Подсчеты аналитиков на основе данных DataFlat.ru.



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