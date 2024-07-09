Топ-10 элитных новостроек Москвы со средней ценой от 1 млн руб. за кв. м по объемам продаж в 2024 году

№ Проект Район Формат предложения Девелопер Январь-июнь 2024 год Январь-июнь 2023 год Число сделок, шт. Общая площадь сделок, кв. м Число сделок, шт. Общая площадь сделок, кв. м 1 Luzhniki Collection Хамовники Квартиры Абсолют 124 13 520 112 11 618 2 Тишинский бульвар Пресненский Квартиры SMINEX 66 6 780 не в продаже 3 Бадаевский Дорогомилово Квартиры Capital Group 39 4 976 28 3 546 4 Victory Park Residences Дорогомилово Квартиры ANT Development 27 3 627 5 462 5 Вишневый сад (3 очередь) Раменки Квартиры AB Development 26 5 002 17 2 356 6 Sky View Пресненский Апартаменты СЗ Киноцентр 25 4 100 11 1 431 7 Дом Франка Мещанский Квартиры Трансстройинвест 21 2 533 1 65 8 Nicole Тверской Квартиры MR Group 11 1 075 не в продаже 9 Лаврушинский Якиманка Квартиры SMINEX 9 2 051 6 963 10 Forum Мещанский Квартиры MR Group 8 509 1 60