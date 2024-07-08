Лесной пожар в Туапсинском районе локализовали на площади более 1 гектара

Лесной пожар в Бухте Инал Туапсинского района локализовали на площади 1,2 га. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Сейчас над ликвидацией возгорания работают 98 человек, как сообщил глава района Сергей Бойко. К тушению огня привлекли вертолет, который уже сбросил в зону очага 150 куб. м воды. С ближайшей базы отдыха эвакуировали более 100 туристов.

Пожар в лесной зоне Бухты Инал произошел вечером 7 июля. Площадь пожара составила около 6 тыс. кв. м, но к утру увеличилась вдвое. Полиция устанавливает причины пожара, а также разыскивает свидетелей происшествия. Рассматривается версия о поджоге.

Анастасия Донскова

Оперативные новости «Ъ» из регионов Кубань, Адыгея, Крым в Telegram