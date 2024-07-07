Синоптик Евгений Тишковец: небывалая жара ожидается в Краснодаре

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей юга о «сильнейшей и многократно рекордной жаре». По его данным, местами максимальная температура воздуха будет достигать отметки +43 градусов. К длительному периоду аномально высокой температуры приведет блокирующий антициклональный процесс.

В Краснодаре на следующей неделе по прогнозу будет +40 градусов, в Симферополе — +37, в Ростове-на-Дону — +39.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что температурные рекорды прогнозируются на Кубани, в Ростовской, Астраханской, Волгоградской и Иркутской областях, Ставропольском крае, а также на юге Амурской области, в Бурятии, Забайкалье и Якутии.

Региональное управление МЧС объявило в Краснодарском крае самый высокий — 5-й — класс пожарной опасности.

Наталья Решетняк

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