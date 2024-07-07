МЧС объявило на Кубани самый высокий класс пожарной опасности

В Краснодарском крае объявлен самый высокий — 5-й — класс пожарной опасности. Продлится он до вечера понедельника. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«До конца суток 7 июля, а также в течение суток 8 июля местами в северо-западных, северо-восточных, юго-западных, центральных районах края, включая Краснодар, и местами на Черноморском побережье ожидается чрезвычайная пожароопасность 5-го класса»,— говорится в сообщении ведомства.

В связи с этим спасатели напоминают о мерах пожарной безопасности. В период действия экстренного предупреждения запрещается, находясь в лесу, пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев, а также разводить костер. Заметив начинающийся пожар в лесу, необходимо сообщить об этом по телефону «101».

Наталья Решетняк

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