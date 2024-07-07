Бразилия выбыла из Кубка Америки по футболу

Сборная Бразилии проиграла команде Уругвая в 1/4 финала Кубка Америки по футболу и выбыла из турнира. Основное время матча закончился со счетом 0:0. В серии пенальти Уругвай победил со счетом 4:2. Игра проходила сегодня, 7 июля, на стадионе «Эллиджиант» в Лас-Вегасе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

«Мы проиграли матч нокаутом, и это было не то, чего мы ожидали... Наша главная цель сейчас — пройти квалификацию на чемпионат мира»,— сказал тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор после игры с Уругваем (цитата по Reuters). Он возглавил команду в январе 2024 года и провел восемь матчей.

Полуфинальные пары Кубка Америки по футболу:

Аргентина — Канада , 10 июля, начало в 03:00 мск;

, 10 июля, начало в 03:00 мск; Уругвай — Колумбия, 11 июля, начало в 03:00 мск.

Турнир проходит в США. Финал Кубка Америки пройдет 15 июля на «Хард Рок Стэдиум» в городе Майами штата Флорида. Матч за третье место состоится днем ранее, 14 июля, на «Банк оф Америка Стэдиум» в городе Шарлотт штата Северная Каролина. Действующий победитель Кубка Америки — сборная Аргентины.