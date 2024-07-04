В Свердловской области более 3 тыс. школьников решили пересдать ЕГЭ

В Свердловской области более 3 тыс. выпускников выбрали пересдать один из итоговых экзаменов, сообщили в департаменте информационной политики региона. Это около четверти всех учеников, сдавших ЕГЭ в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Для системы образования такая процедура является новым опытом. Больше всего среди решивших пересдать экзамен участников ЕГЭ по обществознанию, по информатике, по профильной математике, по русскому языку и по химии»,— рассказала начальник отдела реализации государственной политики в сфере общего образования минобразования области Наталья Сокольская.

Пересдача экзаменов пройдет 4 и 5 июля, а результаты станут известны 16 июля. При поступлении будут учитываться именно баллы второй попытки, даже если они окажутся ниже изначальных.

Всего в этом году в Свердловской области ЕГЭ сдали 17 тыс. человек. Сейчас в регионе около 200 стобалльников, 12 учеников, набравших двести баллов по двум экзаменам, и одна ученица, сдавшая ЕГЭ по трем предметам на максимальные баллы.

Напомним, в Екатеринбурге пересдать ЕГЭ решили 1412 человек, что составляет 21% от всех выпускников города. Пересдача одного итогового экзамена впервые стала возможной в этом году, механизм планируют продлить и на следующие выпуски.

Анна Капустина

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