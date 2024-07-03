Более 20% выпускников школ Екатеринбурга решили пересдать ЕГЭ

Часть выпускающихся старшеклассников Екатеринбурга планирует прийти на пересдачу ЕГЭ 4 и 5 июля — по собственному желанию сдать экзамены заново собираются 1412 человек, всего 21% от всего количества выпускников 11 классов, сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В дополнительные дни экзаменов будет открыто 15 пунктов проведения ЕГЭ в каждом районе Екатеринбурга. С целями повышения баллов для более успешного поступления в вузы 4 июля на пересдачу придут 944 школьника: из них 334 будут сдавать обществознание, 126 человек — русский язык, на пересдачу по информатике придут 317 человек, иностранный язык пересдатут 67 старшеклассников, химию — 93 человека, семь человек придут на экзамены по физике.

В пятницу, 5 июля, ЕГЭ собираются сдать 468 человек. Профильный уровень экзамена по математике планируют пересдать 198 человек, еще 50 — базовый. На историю придет 31 одиннадцатиклассник, на литературу — 25 человек. Устный экзамен по иностранному языку хотят сдать 67 школьников, 94 придут пересдавать биологию, еще трое заявились на ЕГЭ по географии.

Напомним, основной период сдачи ЕГЭ начался 23 мая и завершился 1 июля. Ожидается, что в регионе экзамен сдадут более 19 тыс. школьников. На 25 июня в Свердловской области 200 баллов по двум предметам получили 12 выпускников, по 100 баллов — 209 человек. Такие результаты являются рекордными для региона.

Ирина Пичурина

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте