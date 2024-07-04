В Верх-Исетском и Ленинском районах Екатеринбурга восстановили электроснабжение

Энергетики восстановили электроснабжение жителей Верх-Исетского и Ленинского районов Екатеринбурга. Как сообщили в пресс-службе «Россети-Урал», отключение электроснабжения было вызвано несанкционированными земляными работами и повреждением сразу четырех кабельных линий электропередачи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Россети Урал» Фото: пресс-служба «Россети Урал»

Сейчас специалисты будут ремонтировать поврежденные линии электропередачии. «Параллельно ведутся все необходимые действия по установлению виновников инцидента и инициатора несогласованных работ»,— сказано в сообщении.

Напомним, авария на сетях произошла в 15:46 в четверг, 4 июля. В результате у потребителей Верх-Исетского и частично Ленинского районов было прекращено электроснабжение. По данным СМИ, электричество пропало в жилых домах, а также в ТРЦ «Фан-Фан», Свердловском областном суде и УГИБДД.

Полина Хабарова

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