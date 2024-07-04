В двух районах Екатеринбурга пропало электричество из-за аварии на сетях

В Екатеринбурге в 15:46 в четверг, 4 июля, на электросетях произошла авария. Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе компании «Россети Урал», в результате у потребителей Верх-Исетского и частично Ленинского районов было прекращено электроснабжение.

«Бригады "Россети Урал" оперативно прибыли на место повреждения и приступили к работам по восстановлению. Энергетики прикладывают максимум усилий для того, чтобы восстановить электроснабжение в кратчайшие сроки»,— сказано в сообщении.

По данным СМИ, электричество пропало в жилых домах, а также в ТРЦ «Фан-Фан», Свердловском областном суде и УГИБДД.

Полина Хабарова

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