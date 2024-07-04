В Новом Уренгое объявили конкурс по отбору кандидатур на должность мэра

Дума Нового Уренгоя объявила конкурс по отбору кандидатур на должность главы города. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, была создана комиссия, которая после проведения необходимых процедур подведет итоги конкурса.

Документы для участия в конкурсе кандидаты могут подать с 18 июля по 6 августа. Конкурс пройдет 22 августа 2024 года.

Напомним, вчера Басманный районный суд Москвы арестовал бывшего мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Вместе с ним были арестованы еще три человека, в том числе сын депутата Тюменской областной думы.

Андрей Воронов стал мэром Нового Уренгоя в 2020 году, ранее он занимал должность замгубернатора ЯНАО. В конце июня 2024 года он объявил о решении уйти в отставку с поста мэра Нового Уренгоя. Его сменил глава Пуровского района Антон Колодин.

Полина Хабарова

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