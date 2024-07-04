В Екатеринбурге на протяжении всей улицы Чекистов запретят парковку

На протяжении всей улицы Чекистов в Екатеринбурге запретят остановку и стоянку, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Запрещающие знаки также появятся на ул. Черкасской, 61. (напротив АЗС «Газпромнефть»). По данным администрации, запрет связан со строительством жилого дома.

Напомним, с 1 июля по 30 августа в столице Урала перекроют участок от ул. Учителей до дома № 19 по ул. Июльской. Это связано с проведением работ по модернизации теплосетей.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте