Пожарные установили предварительную причину пожара на складе в Березовском

Дознаватели МЧС установили предварительную причину пожара на складе в Березовском (Свердловская область) — ею могло стать тепловое проявление фрикционных искр при перемещении металлической емкости с легко воспламеняющейся жидкостью, сообщили в региональном МЧС.

На месте происшествия проведен осмотр, опрошены очевидцы и участники тушения, изъяты образцы сгоревших материалов — проводится пожарно-техническая экспертиза. При этом специалисты МЧС рассматривают и другие версии возникновения возгорания.

Напомним, в Березовском 3 июля произошел пожар в промышленной зоне, в частности, загорелся склад с горюче-смазочными материалами компании «Петронит» — площадь пожара составляла 2 тыс. кв. м. Во время первых исследований Роспотребнадзора высокой концентрации загрязняющих веществ в воздухе на месте возгорания не было обнаружено.

Ирина Пичурина

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