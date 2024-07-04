Роспотребнадзор не нашел загрязнений воздуха при пожаре на складе в Березовском

Первые исследования на месте пожара на складе с горюче-смазочными материалами компании «Петронит» в Березовском городском округе (Свердловская область) показали, что высокая концентрация загрязняющих веществ в воздухе там отсутствует, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роспотребнадзор Свердловской области Фото: Роспотребнадзор Свердловской области

Пробы были произведены на точках жилой застройки, которые наиболее близко находят к месту происшествия — по адресам Ленинский поселок, 4 и поселок ЦОФ, 8. Согласно их результатам, отсутствует превышение максимально разовых предельно допустимых концентраций таких веществ, как диоксида азота, углерода оксида, серы диоксида, формальдегида, аммиака, серной кислоты, хлороводорода и взвешенных частиц РМ 10 и РМ 2,5.

Напомним, в Березовском 3 июля произошел пожар в промышленной зоне, в частности, загорелся склад с химикатами: площадь пожара составляла 2 тыс. кв. м, в его тушении были задействованы более 20 специалистов и восемь единиц техники. После этого Роспотребнадзор организовал проверку качества воздуха на уровень присутствия загрязняющих веществ.

Ирина Пичурина

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