В Березовском локализовали крупный пожар на складе компании «Петронит»

В свердловском городе Березовский пожар на складе с горюче-смазочными материалами компании «Петронит» удалось локализовать. Об этом сообщили в МЧС России.

Как уточнили в ведомстве, к тушению пожара привлечен вертолет Ми-8 МЧС России с водосливным устройством.

По словам мэра Березовского городского округа Евгения Писцова, пожар произошел из-за опрокинувшейся бочки с горюче-смазочными материалами. Он добавил, что на текущий момент хватает сил и средств, чтобы потушить пожар. «Ведется контроль за зоной пожара с помощью БПЛА. Важно не допустить распространение огня на зону лесного массива, там есть минерализованная полоса. Дополнительно выставлен наряд с пожарной машиной, который следит за тем, чтобы не выпустить огонь за границы базы»,— прокомментировал Евгений Писцов.

По словам господина Писцова, в непосредственной близости от склада находится несколько жилых домов, в которых проживают 48 человек, в том числе — 11 детей. «Если ситуация того потребует, мы готовы обеспечить эвакуацию людей на безопасное место. Но надеюсь, что до этого не дойдет».

Напомним, в Березовском г.о. Свердловской области загорелся склад компании «Петронит», на котором хранились горюче-смазочные материалы. Площадь пожара составляет 2 тыс. кв. м, в его тушении задействованы более 20 специалистов и восемь единиц техники.

Анастасия Таначева

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