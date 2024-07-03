Роспотребнадзор проверяет качество воздуха в зоне Березовского

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области в связи с пожаром в промышленной зоне Березовского городского округа начало лабораторные исследования качества воздуха около ближайшей жилой застройки, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как уточняется в сообщении, исследования проводятся по загрязняющим веществам, характерным для данного вида возгорания.

Санитарные врачи, отметили в региональном Роспотребнадзоре, посоветовали жителям домов в районе пожара избегать нахождения на открытом воздухе, не открывать окна, больше пить, а также промывать глаза, нос и горло. При необходимости выхода на улицу использовать маски и респираторы, а в случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания обращаться ко врачу.

Анастасия Таначева

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