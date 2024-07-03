В Екатеринбурге фестиваль «Красная строка» посетит писатель Алексей Иванов

Писатель Алексей Иванов примет участие в международном книжном фестивале «Красная строка» в Екатеринбурге, сообщает ТАСС со ссылкой на директора мероприятия Евгения Горенбурга. Оно пройдет с 23 по 25 августа, в этом году на участие в нем подали заявки более 100 издательств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По его словам, писатель прибудет на фестиваль со своим агентом Юлией Зайцевой и устроит встречу с читателями. Алексей Иванов стал известен благодаря книгам «Географ глобус пропил», «Сердце Пармы» и другим произведениям об Урале.

В прошлом году фестиваль «Красная строка» посетили несколько тысяч человек, В рамках фестиваля проходили мастер-классы, лекции, была организована ярмарка, в которой приняли участие более 130 издательств. С читателями встретились журналисты, писатели, режиссеры и сценаристы, при этом люди стояли в очереди около двух часов, чтобы взять автограф у Алексея Иванова.

Ирина Пичурина

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