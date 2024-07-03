ЦИК: регионы смогут сами определять особенности электронного голосования

Центральная избирательная комиссия приняла новый порядок электронного голосования — соответствующее решение было принято на заседании ЦИК РФ в среду. Новый документ позволит комиссиям каждого субъекта самостоятельно определять особенности организации электронного голосования на региональных выборах, исходя из их технических возможностей, уровня цифровизации услуг и других региональных особенностей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Новый порядок электронного голосования позволит регионам организовывать процесс голосования с учетом уже достигнутых результатов в цифровизации, привычек (предпочтений) избирателей и других особенностей,— пояснил зампред ЦИКа Николай Булаев.— Особо подчеркну, что в принятом порядке обращается внимание организующих выборы комиссий на безусловное создание условий для реализации активного избирательного права каждым избирателем независимо от того, какие жизненные обстоятельства у него сложились. Естественно, для исполнения этого могут быть задействованы как дистанционное электронное голосование, электронное голосование, так и бумажные бюллетени, когда без них невозможно организовать голосование отдельных групп избирателей».

«Необходимость принятия нового порядка электронного голосования назрела давно и, в частности, обусловлена тем, что первый такой документ мы принимали практически два десятка лет назад,— рассказал Николай Булаев.— За это время около 15 млн избирателей на практике воспользовались преимуществами электронного голосования, цифровизация избирательного процесса шагнула далеко веред, и очень многое изменилось. К настоящему моменту мы видим серьезный прогресс системы электронного голосования в Москве, где она объединила дистанционное электронное голосование и возможность применения электронного голосования на участках. Так, в прошлом году на выборах мэра Москвы электронный формат голосования предпочли более 80% избирателей — 2,7 млн человек, что также подтверждает объективный запрос общества на дальнейшую цифровизацию избирательного процесса».

Николай Булаев добавил, что для проведения выборов в Москве каждый раз печатается не менее 7 млн бюллетеней, при этом дистанционно голосуют более 80% избирателей, и после голосования неиспользованные бюллетени (массой более 30 тонн) утилизируются.

Как регионы определяются с продолжительностью голосования на сентябрьских выборах — в материале «Три, два, один».

Иван Тяжлов