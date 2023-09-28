Топ-менеджеры «Госстроя» выстроились в суде

В Октябрьском райсуде Уфы прошло первое заседание по уголовному делу в отношении экс-владельца строительной группы компаний «Госстрой», экс-депутата горсовета Уфы Кирилла Бадикова и двух его предполагаемых сообщников. Все трое, как прозвучало в суде, под видом строительства жилых домов в центре города заключали соответствующие договоры с участниками долевого строительства и, не выполнив обязательства, похитили не менее 1,1 млрд руб. Обвиняемые вину не признали. Следующее заседание пройдет 17 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Бадиков (на фото справа) сменил зал заседаний горсовета Уфы на зал судебных заседаний

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ Кирилл Бадиков (на фото справа) сменил зал заседаний горсовета Уфы на зал судебных заседаний

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ

В Октябрьском райсуде Уфы под председательством Радмира Гаймалеева прошло первое заседание по уголовному делу в отношении бывшего владельца строительной группы компаний «Госстрой», экс-депутата горсовета Уфы Кирилла Бадикова, экс-финансового директора управляющей организации «Госстрой менеджмент» Павла Степанова и бывшего генерального директора ООО «Башнафтатранс» Игоря Тюрина, которые обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Сторону обвинения представлял помощник прокурора Октябрьского района Тимур Латыпов. Он зачитывал обвинение около часа. Как пояснил сотрудник надзорного ведомства, умысел на кражу денег возник у Кирилла Бадикова с 2010 по 2012 годы, когда «Госстрой», выступая застройщиком четырех многоквартирных домов в комфорт-квартале «Московский», ограниченном улицами Сун-Ят-Сена, Айской и Большой Московской в Уфе, привлек деньги «значительных» участников долевого строительства. Часть этой суммы, указал помощник прокурора, господин Бадиков хотел похитить под видом хозяйственной деятельности, а другую — потратить на цели, не связанные со строительством домов: перечислить на банковские счета аффилированных с ним физических и юридических лиц под видом авансовых перечислений беспроцентных займов и иных платежей.

Кирилл Бадиков, отметил помощник прокурора, действовал «умышленно и из корыстных побуждений», а реализовать план решил с Игорем Тюриным и Павлом Степановым. Последние двое ответили согласием, прозвучало в суде. Они действовали в преступном сговоре в 2013-2021 годах.

Согласно плану, Кирилл Бадиков отвечал за руководство «Госстроем» и управляющей компанией «Госстрой менеджмент». Он также должен был найти участок для организации жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) для последующего привлечения денег. Игорь Тюрин, в частности, являясь гендиректором «Башнафтатранса», контролировал договоры генподряда, заключенные между его компанией и подконтрольными Бадикову организациями, и таким образом, сообщил помощник прокурора, получал деньги, а в ответ, создавая видимость, выполнял строительные работы частично. Павел Степанов был финансовым директором УК «Госстрой менеджмент» и отвечал, в частности, за финансовую работу жилищно-строительных кооперативов.

В результате, отметил помощник прокурора, обвиняемые через подконтрольные жилищно-строительные кооперативы путем заключения с гражданами договоров паенакопления, уступок права требования и участия в долевом строительстве получили не менее 2,3 млрд руб., достаточных для строительства жилья, но работу так и не завершили. Степень готовности домов, прозвучало в суде, составляет от 18 до 53%.

«То есть ни один многоквартирный дом не введен в эксплуатацию»,— отметил Тимур Латыпов, добавив, что обвиняемые похитили не менее 1,1 млрд руб.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», права пострадавших дольщиков «Госстроя» частично были восстановлены — около 800 пострадавших получили компенсации от Фонда развития территорий. Достраивать незавершенные дома уфимского застройщика в 2020 году вызвалось подмосковное «Садовое кольцо», но до настоящего времени завершить работы компании не удалось.

Обвиняемые вину не признали. Свою позицию они изложат позже.

Следующее заседание назначено на 17 октября.

Венера Хисамова