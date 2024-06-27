Уфимской больнице №13 отменили штраф за парковку у мусорных баков

Ленинский райсуд Уфы отменил штраф в размере 20 тыс. руб., назначенный городской больнице №13 за неправильную парковку. К ответственности медучреждение было привлечено административной комиссией администрации Ленинского района за припаркованный около мусорных баков возле общежития на улице Красина автомобиль (по ч. 1 ст. 6.23 КоАП РБ).

Административный протокол обжаловал главный врач больницы Булат Гарифуллин, пояснивший, что подвозившая сотрудников медучреждения «Лада Гранта» не была оставлена непосредственно перед контейнерами и не мешала проезду мусоровоза. Водитель автомобиля в суде заявил, что въехал во двор, поскольку мест для парковки со стороны улицы не было. Кроме этого, автомобиль оставался на этом месте 10 минут, а затем уехал на стоянку.

Суд с учетом этих показаний отменил штраф.

Венера Хисамова

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