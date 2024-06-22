Историческое здание в зоне ЮНЕСКО снесли без разрешения

В Ярославле у владельца исторического здания бывшей хлебопекарни сиротского приюта не было разрешения на его снос. Об этом «Ъ-Ярославль» в государственной службе охраны ОКН Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Мазанова / «Вконтакте» Фото: Ольга Мазанова / «Вконтакте»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в зоне ЮНЕСКО окончательно снесли исторический дом на улице Максимова. По словам градозащитницы Ольги Мазановой, здание было построено в 1899 году. В службе охраны ОКН сообщили, что разрешения на снос не было, а собственника привлекут к ответственности.

«Объект является историческим зданием. Снос исторических зданий до 1957 постройки разрешен только по согласованию с государственной службой охраны объектов культурного наследия Ярославской области. Разрешения на его снос нет. Запрошены сведения о правах. Собственника планируют вызывать на протокол»,— сообщили в службе.

Алла Чижова