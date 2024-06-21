В зоне ЮНЕСКО Ярославля снесли историческое здание

В Ярославле на улице Максимова окончательно снесли историческое здание бывшей хлебопекарни сиротского приюта. Об этом сообщает градозащитница Ольга Мазанова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Мазанова / «Вконтакте» Фото: Ольга Мазанова / «Вконтакте»

Здание не является объектом культурного наследия, еще в 2021 году собственник начал работы по его сносу. По словам госпожи Мазановой, 20 и 21 июня экскаваторы снесли часть фасадов и торцевые части. Градозащитники намерены обратиться в прокуратуру.

«Это было одноэтажное каменное здание хлебопекарни сиротского дома с квартирой служителя, построенное в 1899 году. А по закону снос исторических домов запрещен без письменного разрешения органа охраны и оценки ценности здания»,— пояснила Ольга Мазанова.

Алла Чижова