В 2024 году количество многодетных семей в Татарстане увеличилось на 20 тысяч

Число многодетных семей в Республике Татарстан возросло с 50 до 70 тыс. в текущем году. Об этом сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

Эльмира Зарипова объяснила, что рост численности многодетных семей связан с введением в апреле новых критериев для присвоения этого статуса. Теперь в категорию многодетных попадают семьи, имеющие детей до 23 лет, обучающихся на дневной форме обучения. По словам Зариповой, в Татарстане примерно 20 тыс. таких семей.

12 апреля 2024 года раис Республики Татарстан Рустам Минниханов подписал закон о бессрочном статусе многодетной семьи. До введения изменений в республике семья переставала считаться многодетной после того, как старшему из трех детей исполнялось восемнадцать лет.

Влас Северин «Ъ-Казань»

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