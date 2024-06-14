Баскетболисты пойдут кругами

В пятницу в Москве прошел совет Единой лиги ВТБ, на котором были обнародованы параметры следующего сезона баскетбольного первенства. Из состава участников лиги были исключены сразу два клуба — московская «Руна» и «Минск». Как следствие, в чемпионате осталось 12 команд. В грядущем сезоне его проведут по новой схеме — четыре круга в регулярном первенстве с последующим play-off. За счет этого значительно увеличится минимальное количество матчей, которые проведет каждая из команд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Слева направо: президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, спецпредставитель президента по природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и гендиректор Единой лиги ВТБ Илона Корстин Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Сергей Иванов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Илона Корстин Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Следующая фотография 1 / 3 Слева направо: президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, спецпредставитель президента по природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и гендиректор Единой лиги ВТБ Илона Корстин Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Сергей Иванов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Илона Корстин Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото

В пятницу совет Единой лиги ВТБ утвердил параметры чемпионата сезона-2024/25. В нем примут участие не 14, как в минувшем сезоне, а только 12 команд. Дело в том, что из состава лиги были исключены «Руна» и «Минск». «Руна» была принята в лигу только летом прошлого года. Свой дебютный сезон московская команда начала совсем неплохо, но в итоге, как выразился почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов, «говоря по-простому, клуб не потянул».

«У команды финансовые проблемы, есть задолженности перед игроками»,— отметил он.

Что касается «Минска», то его руководство само попросило об исключении из лиги. «Клубу ни разу не удалось выйти в play-off (минувший сезон получился вообще катастрофическим — одна победа в 40 матчах.— “Ъ”), руководство посчитало, что лучше приостановить участие»,— сообщил Иванов журналистам, добавив, что обе команды могут вернуться в лигу через год. «Но "Руну" мы будем изучать на соответствие регламенту с нуля»,— отметил господин Иванов.

Лига также рассматривала заявку и от потенциального нового участника — «Динамо» (Владивосток). Но, по словам Сергея Иванова, «она оказалась котом в мешке». «Заявлена для матчей у них была хоккейная "Фетисов-Арена", где нет ничего для баскетбола»,— пояснил он. Впрочем, по словам управляющего «Динамо» Эдуарда Сандлера, через год дальневосточный клуб вновь подаст заявку на вступление в лигу, и к тому времени он решит все технические вопросы, связанные с проведением баскетбольных матчей на ледовой арене.

Таким образом, в лиге осталось 12 команд — «Автодор», «Астана», «Енисей», «Зенит», «Локомотив-Кубань», МБА-МАИ, «Нижний Новгород», «Парма», «Самара», УНИКС, «Уралмаш», ЦСКА. Из них только «Астана» не российская. Гендиректор Единой лиги ВТБ Илона Корстин (в пятницу она была переизбрана на очередной четырехлетний срок) ранее говорила, что, если количество участников турнира уменьшится до дюжины, можно будет перейти к новому формату проведения регулярного чемпионата. Напомним, что в минувшем сезоне команды на первом этапе провели двухкруговой турнир. Шесть лучших по его итогам получили путевку в play-off и на втором этапе играли только друг с другом в группе A. Восемь других команд, составивших группу B, боролись за два оставшихся места в play-off. Причем формат их состязания предусматривал еще и play-in — игры на выбывание за право пройти в следующий раунд.

В новом сезоне разделения участников на две группы после двух кругов уже не будет. Вместо этого решено провести «регулярку» в четыре круга (команды проведут друг с другом по две игры дома и по две игры на выезде).

Первая шестерка сразу попадет в play-off. Команды, занявшие места с седьмого по десятое, опять же в play-in разыграют еще две путевки в решающую стадию. «Это позволит нашим топовым клубам как минимум дважды сыграть на аренах менее раскрученных команд. Хотим видеть аншлаги на трибунах и хорошие цифры по продажам билетов»,— сказал журналистам президент лиги Сергей Кущенко, который, как госпожа Корстин, был переизбран на должность на новый срок.

Новый формат предусматривает, что увеличится минимальное количество матчей для команд.

Если в прошлом сезоне представители первой шестерки в регулярном первенстве провели по 36 игр, то в новом придется играть уже по 44. Максимально возможное количество игр с учетом участия в play-in и play-off — 65. В play-off изменений не будет. Серии первого раунда пройдут до трех побед, полуфинальные и финальная — до четырех.

Александр Петров