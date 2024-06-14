Суд подтвердил законность штрафа за сговор по ремонту набережной в Челябинске

Арбитражный суд Уральского округа вновь подтвердил законность решения Челябинского УФАС России о сговоре между комитетом дорожного хозяйства, ООО «Уралдорстрой» и «Челябинсксвязьинвест». Последнему ответчику был назначен штраф в размере 836 тыс. руб. Деньги уже направлены в федеральный бюджет, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

ООО «Челябинсксвязьинвест» пыталось обжаловать в судебном порядке назначенный штраф. По данным УФАС, компания нарушила закон о защите конкуренции в ходе аукциона на ремонт набережной реки Миасс на участке от улицы Красной до Кирова. Работы проводились в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС в 2019 году.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», антимонопольное ведомство возбудило дело о сговоре чиновников и подрядчиков в 2020 году. Начальная цена контракта составляла 127 млн руб. Тогда комитет дорожного хозяйства заключил договор с «Уралдорстроем» на сумму 111 млн руб. Но УФАС установило, что на самом деле набережную отремонтировал субподрядчик «Уралдорстроя» – ООО «Челябинсксвязьинвест» еще до проведения аукциона. Получается, что комитет дорожного хозяйства объявил о тендере с целью оплатить уже проведенные работы. Выполненный ремонт подтверждают свидетели, фотографии, исполнительная документация.

Ранее суды трех инстанций уже подтверждало законность решения Челябинского УФАС. ООО «Уралдорстрой» оштрафовано на 3,3 млн рублей.

Ольга Воробьева

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте