Суд подтвердил законность штрафа за сговор по ремонту набережной в Челябинске
Арбитражный суд Уральского округа вновь подтвердил законность решения Челябинского УФАС России о сговоре между комитетом дорожного хозяйства, ООО «Уралдорстрой» и «Челябинсксвязьинвест». Последнему ответчику был назначен штраф в размере 836 тыс. руб. Деньги уже направлены в федеральный бюджет, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.
ООО «Челябинсксвязьинвест» пыталось обжаловать в судебном порядке назначенный штраф. По данным УФАС, компания нарушила закон о защите конкуренции в ходе аукциона на ремонт набережной реки Миасс на участке от улицы Красной до Кирова. Работы проводились в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС в 2019 году.
Как сообщал «Ъ-Южный Урал», антимонопольное ведомство возбудило дело о сговоре чиновников и подрядчиков в 2020 году. Начальная цена контракта составляла 127 млн руб. Тогда комитет дорожного хозяйства заключил договор с «Уралдорстроем» на сумму 111 млн руб. Но УФАС установило, что на самом деле набережную отремонтировал субподрядчик «Уралдорстроя» – ООО «Челябинсксвязьинвест» еще до проведения аукциона. Получается, что комитет дорожного хозяйства объявил о тендере с целью оплатить уже проведенные работы. Выполненный ремонт подтверждают свидетели, фотографии, исполнительная документация.
Ранее суды трех инстанций уже подтверждало законность решения Челябинского УФАС. ООО «Уралдорстрой» оштрафовано на 3,3 млн рублей.