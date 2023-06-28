Кассация подтвердила сговор на торгах по ремонту набережной в Челябинске

Арбитражный суд Уральского округа подтвердил законность и обоснованность решения Челябинского УФАС России о сговоре между на аукционе по ремонту набережной реки Миасс в региональном центре. Антиконкурентное соглашение заключили комитет дорожного хозяйства Челябинска, ООО «Уралдорстрой» и ООО «Челябинсксвязьинвест», сообщает региональное управление ФАС России.

Дело о сговоре чиновников и подрядчиков антимонопольное ведомство возбудило еще в 2020 году по торгам, состоявшимся в 2019 году. Начальная цена контракта на ремонт набережной реки Миасса на участке от улицы Красной до Кирова составляла 127 млн руб. Комитет дорожного хозяйства заключил договор с «Уралдорстроем» (УДС) на сумму 111 млн руб. Но Челябинское УФАС установило, что набережную отремонтировал субподрядчик УДС – ООО «Челябинсксвязьинвест» до завершения торгов, что подтверждается фотографиями и показаниями свидетелей. Таким образом комитет провел формальный аукцион с целью оплаты уже выполненных работ.

Ранее суды двух инстанций подтвердили законность решения Челябинского УФАС. За нарушение закона «О защите конкуренции» «Уралдорстрой» оштрафован на 6,7 млн руб., «Челябинсксвязьинвест» – на 836 тыс. руб. Постановления о штрафа компании тоже обжалуют в судебном порядке.

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