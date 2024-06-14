Для спасения Насти Мироновой не хватает 804 026 руб.

Трансплантолог Областной детской клинической больницы Лариса Вахонина (Екатеринбург): «У девочки острый лимфобластный лейкоз. Учитывая диагноз, высокий риск рецидива, Насте по жизненным показаниям необходимо срочное проведение родственной трансплантации костного мозга, донором станет мама девочки. Времени на поиск неродственного донора у ребенка нет. Для проведения предтрансплантационной подготовки Насте требуются противоопухолевые лекарственные препараты тепадина и треконди (треосульфан), которых в отделении нет».

Стоимость лекарств 2 531 026 руб. В рамках благотворительной программы «Линии добра» официальных дилеров Lada, Renault, Nissan, Lecar и партнеров программы собрано 1 061 000 руб. Юридические лица благотворительного сервиса Альфа-Банка, внесли 639 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Пермь» соберут 27 тыс. руб. Не хватает 804 026 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Настю Миронову, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Насти — Ларисы Петровны Журовой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).