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Коммерсантъ FM
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Аллокация инвесторов на IPO 2023–2024 годов

Эмитент Дата размещения Объем размещения (млрд руб.) Аллокация (млрд руб.)
Физлица Брокеры Юрлица Банки ПИФы Клиенты ДУ Физлица (нерезиденты) Юрлица (нерезиденты)
«Генетико» 25.04.23 0,18 0,154 0,000 0,021 0,002
«Группа Астра» 13.10.23 3,50 1,847 0,612 0,110 0,238 0,207 0,431 0,002 0,050
«Эйч Эф Джи» («Хэндерсон») 02.11.23 3,50 2,644 0,309 0,396 0,131 0,014 0,005
«Евротранс» 21.11.23 0,61 0,611 0,000 0,003
«Южуралзолото» 22.11.23 7,00 3,713 1,195 0,407 0,497 0,003 1,159 0,027
Совкомбанк 15.12.23 11,50 6,790 0,790 2,006 0,345 0,159 1,094 0,098 0,217
«Мосгорломбард» 28.12.23 0,30 0,266 0,036 0,001
«Каршеринг Руссия» 06.02.24 4,20 2,085 1,162 0,118 0,307 0,347 0,180 0,001
«Диасофт» 13.02.24 4,14 2,154 0,292 0,738 0,618 0,215 0,003 0,120
«Алкогольная группа Кристалл» 22.02.24 1,15 1,131 0,004 0,007 0,000 0,008
«Европлан» 29.03.24 13,13 6,163 2,439 0,653 1,779 1,942 0,010 0,139
«Займер» 12.04.24 3,45 1,580 0,000 0,006 0,354 0,608 0,884 0,004 0,014
МТС-банк 26.04.24 11,50 4,539 3,940 0,799 0,495 0,418 1,273 0,014 0,020

Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.

Оценка “Ъ” по данным Банка России.

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