Аллокация инвесторов на IPO 2023–2024 годов

|
|Эмитент
|Дата размещения
|Объем размещения (млрд руб.)
|Аллокация (млрд руб.)
|Физлица
|Брокеры
|Юрлица
|Банки
|ПИФы
|Клиенты ДУ
|Физлица (нерезиденты)
|Юрлица (нерезиденты)
|«Генетико»
|25.04.23
|0,18
|0,154
|0,000
|0,021
|—
|—
|—
|0,002
|—
|«Группа Астра»
|13.10.23
|3,50
|1,847
|0,612
|0,110
|0,238
|0,207
|0,431
|0,002
|0,050
|«Эйч Эф Джи» («Хэндерсон»)
|02.11.23
|3,50
|2,644
|0,309
|0,396
|0,131
|—
|0,014
|0,005
|—
|«Евротранс»
|21.11.23
|0,61
|0,611
|—
|0,000
|—
|—
|—
|0,003
|—
|«Южуралзолото»
|22.11.23
|7,00
|3,713
|1,195
|0,407
|0,497
|0,003
|1,159
|0,027
|—
|Совкомбанк
|15.12.23
|11,50
|6,790
|0,790
|2,006
|0,345
|0,159
|1,094
|0,098
|0,217
|«Мосгорломбард»
|28.12.23
|0,30
|0,266
|—
|0,036
|—
|—
|—
|0,001
|—
|«Каршеринг Руссия»
|06.02.24
|4,20
|2,085
|1,162
|0,118
|0,307
|0,347
|0,180
|0,001
|—
|«Диасофт»
|13.02.24
|4,14
|2,154
|0,292
|0,738
|0,618
|—
|0,215
|0,003
|0,120
|«Алкогольная группа Кристалл»
|22.02.24
|1,15
|1,131
|0,004
|0,007
|—
|—
|0,000
|0,008
|—
|«Европлан»
|29.03.24
|13,13
|6,163
|2,439
|0,653
|1,779
|—
|1,942
|0,010
|0,139
|«Займер»
|12.04.24
|3,45
|1,580
|0,000
|0,006
|0,354
|0,608
|0,884
|0,004
|0,014
|МТС-банк
|26.04.24
|11,50
|4,539
|3,940
|0,799
|0,495
|0,418
|1,273
|0,014
|0,020