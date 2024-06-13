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Коммерсантъ FM
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iOS 18: что за система, что в ней нового

В ночь на 11 июня 2024 года на конференции для разработчиков WWDC компания Apple представила новую версию своей операционной системы — iOS 18. Она стала самым крупным обновлением iOS за последние годы. Что в iOS 18 нового — в справке «Ъ».

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Кого затронет обновление iOS 18

До операционной системы iOS 18 обновятся следующие смартфоны:

  • iPhone SE второго поколения;
  • iPhone XR;
  • iPhone XS;
  • iPhone 11;
  • iPhone 12;
  • iPhone 13;
  • iPhone 14;
  • iPhone 15.

При этом система на основе искусственного интеллекта Apple Intelligence требует высоких мощностей и появится только на последних смартфонах — iPhone 16, а также iPhone 15 Pro и Pro Max. Без ИИ качество работы Siri не изменится.

Что нового в iOS 18

По подсчетам отраслевых аналитиков, разработчики iOS внесли около 40 изменений. Вот наиболее важные и заметные новшества:

Оформление рабочего стола. Значки приложений и виджеты теперь можно окрасить в любой цвет. Их размер тоже стал регулируемым.

Настройки приватности. Если владельцы iPhone заблокируют некоторые приложения, информация оттуда перестанет отображаться в системе, например, не выпадет случайно в результатах поиска или всплывающим уведомлением. Войти в заблокированные приложения можно только по паролю, Face ID или Touch ID.

Фотоальбомы по темам. Приложение «Фото» автоматически отсортирует изображения по нескольким темам, в том числе «Поездки» и «Питомцы». По задумке разработчиков это сделает поиск нужного фото легче. Кроме того, появится функция совместного просмотра фото.

Продвинутые сообщения. Появятся функции отложенной отправки и отправки через спутники, если пользователь оказался вне зоны доступа мобильной связи. Текст и стандартные эмодзи внутри сообщений теперь можно сделать анимированными.

Игры на максимальной мощности. В игровом режиме ОС сведет к минимуму все фоновые задачи, что повысит качество игры.

Краткие пересказы. В приложении Reader появятся небольшие резюме статей и книг, которые помогут определиться, стоит ли продолжать чтение.

Шпаргалка по паролям. Все сохраненные пароли пользователя вынесут в отдельное приложение. Вход в него возможен только по Face Id или Touch ID.

Математика. В калькуляторе теперь можно решать задачи и уравнения, а также конвертировать валюты и единицы измерения.

Управление взглядом. Теперь смартфон сможет отслеживать движение глаз владельца, в итоге им смогут пользоваться люди с нарушением мелкой моторики.

Перевод денег. Пользователи смогут воспользоваться новым способом перевода денег Tap to Сash. Он производится несколькими касаниями и не требует ввода реквизитов и персональной информации.

Без ID. Apple ID переименуют в Apple Account.

Когда ждать обновлений

Бета-версия для разработчиков доступна прямо сейчас, но финальный вариант ОС выйдет только осенью. Точной даты в компании не называли, но эксперты ориентируются на середину сентября 2024 года.

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