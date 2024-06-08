Арестованы директор и мастер КЭТК по делу о столкновении трамваев

Центральный районный суд Кемерова избрал меру пресечения фигурантам дела о столкновении двух трамваев, произошедшем 6 июня. Генерального директора АО «Кемеровская электротранспортная компания» (КЭТК) Павла Мальцева и мастера трамвайного депо Тимура Хакимова обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья (ч. 2 ст. 238 УК РФ). По данным ТАСС, Павел Мальцев признал вину. По ходатайству следствия оба они арестованы на два месяца.

Трамваи столкнулись на Логовом шоссе Кемерово. ДТП, как сообщает пресс-служба суда, произошло по причине неисправности тормозной системы. В результате аварии пострадали водитель трамвая и более 140 человек, один из пассажиров погиб. В тот же день руководитель и мастер КЭТК были задержаны.

Оксана Павлова