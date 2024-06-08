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Коммерсантъ FM
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Мурашко: пятеро пострадавших при теракте в «Крокусе» остаются в больницах

В стационарах Москвы и федеральных центрах остаются пять пострадавших при теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Врачам удалось спасти жизни. Динамика состояния положительная, их состояние оценивается сегодня как средней тяжести»,— сказал господин Мурашко ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные люди и открыли стрельбу, после этого устроили пожар. В результате погибли 145 человек, пострадали более 500. Потерпевшими после теракта признаны более 1700 человек. В рамках уголовного дела проходят 20 обвиняемых, 18 из которых уже арестованы.

Подробнее — в материале «Ъ» «В дело "Крокус Сити Холла" добавились небезопасные услуги».

Лусине Баласян

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