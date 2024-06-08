Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ПМЭФ-2024, назначение Андрея Турчака главой Алтая и празднование 80-летия «Дня Д»

Чем запомнилась неделя 3–8 июня: цифры, цитаты и факты

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Цитаты недели

«В конечном итоге, если мы видим, что эти страны втягиваются в войну против нас — а это и есть их прямое участие в войне против России,— то мы оставляем за собой право действовать аналогичным образом» (президент Владимир Путин на встрече с главами мировых информагентств о последствиях ударов западным оружием).

«Люди берут кредиты и от плохой жизни, от безысходности — не хватает доходов, и от хорошей жизни — от того, что за счет будущих доходов, в которых они уверены, они могут профинансировать улучшение жизни сейчас» (глава Центробанка Эльвира Набиуллина на сессии в рамках ПМЭФ).

«У меня ничего, кроме долгов и кредитов в банке, нет за душой вообще» (бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал Иван Попов, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, на заседании суда).

Инициативы недели

Президент России Владимир Путин впервые провел очные переговоры с президентом Боливии Луисом Арсе.

Ключевым событием ПМЭФ стало выступление на пленарной сессии президента России Владимира Путина.

Минэнерго хочет продолжить переговоры с Китаем об отмене импортных пошлин на уголь из РФ, облегчить условия логистики и отказаться от австралийского индекса при расчете НДПИ.

ФАС предлагает давать дополнительную скидку к тарифу на электроэнергию для жителей регионов без газоснабжения.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках африканского турне впервые посетил Буркина-Фасо и Чад.

Правительство внесло налоговые инициативы в Госдуму.

Минфин предложил с 2025 года увеличить НДПИ для угля, алмазов и золота.

Смену мобильного оператора с сохранением номера могут распространить на всю страну.

Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» инициировала пакет законопроектов против пропаганды нетрадиционного образа жизни и за сохранение семейных ценностей.

Отставки и назначения

Совет федерации покинули сенатор Евгений Савченко и первый вице-спикер Андрей Турчак, который возглавил Республику Алтай вместо Олега Хорохордина.

Бывший главный геолог «Роснефти» Андрей Лазеев, руководящий «Башнефтью», может сменить Владимира Чернова на посту гендиректора «Восток Ойла» и «Ванкорнефти».

Премьер-министр Индии Нарендра Моди подал в отставку в преддверии формирования нового правительства.

Казахстанская федерация футбола объявила о назначении Станислава Черчесова главным тренером сборной.

Владимир Федотов покинул пост главного тренера ЦСКА, футбольный клуб возглавит серб Марко Николич.

По букве закона

ДТП в Кемерово с участием двух трамваев, в котором пострадали более 140 человек, привело к возбуждению четырех уголовных дел.

В Бурятии и Забайкалье из-за лесных пожаров введен режим ЧС федерального уровня.

Московский гарнизонный военный суд полностью оправдал четырех членов ЧВК ЕНОТ, обвиняемых в организации преступного сообщества, участии в нем, кражах и разбоях.

Мосгордума приняла поправки к столичному КоАП, вводящие наказание за неоплаченный проезд по платным дорогам.

США ввели визовые ограничения в отношении ряда членов грузинского парламента и чиновников, причастных к принятию закона об иноагентах.

Цифры недели

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%.

Во Франции отметили 80 лет со дня высадки союзных сил в Нормандии («День Д»).

По итогам 2023 года уровень продовольственной безопасности ЕАЭС превысил 93%.

За десять лет рост ВВП государств—членов ЕАЭС превысил 12% и составил по итогам 2023 года $12,4 трлн, взаимная торговля выросла на 4,7% и достигла $88,7 млрд.

Показатель эффективности исполнения госпрограмм за 2023 год снизился с 95,5% до 94,4% в целом по 50 госпрограммам, из них 12 — «закрытые».

В 2024 году АвтоВАЗ намерен реализовать более 470 тыс. автомобилей, что может стать рекордом с 2012 года.

С начала года спотовые ставки фрахта выросли вдвое, а за май — примерно на 50%.

В мае банки выдали 163,7 тыс. автокредитов на 229,6 млрд руб.

Активность производителей из Белоруссии и Ирана может привести к увеличению импорта цемента в Россию почти в полтора раза, до 5 млн тонн.

По итогам первого квартала десять крупнейших железнодорожных операторов сократили совокупную долю в перевозках на 3,4 п. п., до 58,1%, в грузообороте — на 5 п. п., до 59,3%, год к году.

Уровень безработицы в России обновил исторический минимум, опустившись в апреле до 2,6%.

Сделки недели

Булочно-кондитерский холдинг «Коломенский» приобрел АО «Хлебокомбинат “Пролетарец”».

Подконтрольное бывшему топ-менеджеру «Реновы» Михаилу Сиволдаеву ООО «Голубая лагуна» стало владельцем ООО «Авир», которое занимается заготовкой древесины на Камчатке.

Владельцем радиостанции «Серебряный дождь» стал бывший топ-менеджер «Уралхима» Владимир Орловский.

Фотогалерея

Лучшие фото недели

Предыдущая фотография
Санкт-Петербург. Трансляция выступления президента России Владимира Путина на пленарной сессии 27-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)

Санкт-Петербург. Трансляция выступления президента России Владимира Путина на пленарной сессии 27-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Санкт-Петербург. Мультимедийный стенд компании «Газпром нефть» на ПМЭФ

Санкт-Петербург. Мультимедийный стенд компании «Газпром нефть» на ПМЭФ

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Санкт-Петербург. Глава «Газпром нефти» Александр Дюков на заседании «Будущее рынка нефти и газа: перспективы глобального спроса и планы производителей» в рамках ПМЭФ

Санкт-Петербург. Глава «Газпром нефти» Александр Дюков на заседании «Будущее рынка нефти и газа: перспективы глобального спроса и планы производителей» в рамках ПМЭФ

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Санкт-Петербург. Политолог и модератор пленарной сессии ПМЭФ Сергей Караганов

Санкт-Петербург. Политолог и модератор пленарной сессии ПМЭФ Сергей Караганов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Санкт-Петербург. Руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров во время сессии

Санкт-Петербург. Руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров во время сессии

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Москва. Молнии во время грозы

Москва. Молнии во время грозы

Фото: Коммерсантъ / Константин Кокошкин  /  купить фото

Минск. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, председатель Кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров, председатель правительства России Михаил Мишустин и глава Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев на церемонии возложения цветов к мемориалу «Курган Славы»

Минск. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, председатель Кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров, председатель правительства России Михаил Мишустин и глава Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев на церемонии возложения цветов к мемориалу «Курган Славы»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Москва. Основательница марки Arctic Explorer Ксения Чилингарова (в центре) на церемонии прощания с отцом, депутатом Госдумы Артуром Чилингаровым в Преображенской церкви Храма Христа Спасителя

Москва. Основательница марки Arctic Explorer Ксения Чилингарова (в центре) на церемонии прощания с отцом, депутатом Госдумы Артуром Чилингаровым в Преображенской церкви Храма Христа Спасителя

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Розовка, ДНР. Местная жительница у своего дома, разрушенного в результате обстрела

Розовка, ДНР. Местная жительница у своего дома, разрушенного в результате обстрела

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Москва. Вид на жилой квартал

Москва. Вид на жилой квартал

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Санкт-Петербург. Участники ПМЭФ на выставке «Приключения барона Мюнхгаузена в России» в Манеже Малого Эрмитажа

Санкт-Петербург. Участники ПМЭФ на выставке «Приключения барона Мюнхгаузена в России» в Манеже Малого Эрмитажа

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Москва. Бывший замначальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ полковник запаса Дмитрий Фролов, обвиняемый в мошенничестве, на оглашении приговора Московского гарнизонного военного суда

Москва. Бывший замначальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ полковник запаса Дмитрий Фролов, обвиняемый в мошенничестве, на оглашении приговора Московского гарнизонного военного суда

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Санкт-Петербург. Посетительница Ленинградского зоопарка у вольера с волком

Санкт-Петербург. Посетительница Ленинградского зоопарка у вольера с волком

Фото: Коммерсантъ / Надежда Буаллаг  /  купить фото

Джанкой, Крым. Уборка урожая ранних зерновых культур

Джанкой, Крым. Уборка урожая ранних зерновых культур

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Санкт-Петербург. Гость Петербургского международного экономического форума

Санкт-Петербург. Гость Петербургского международного экономического форума

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Казань. Баскетбольный матч между командами УНИКС (Казань) и ЦСКА (Москва)

Казань. Баскетбольный матч между командами УНИКС (Казань) и ЦСКА (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Париж. Сербский теннисист Новак Джокович во время матча четвертого круга Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос» против аргентинского соперника Франсиско Серундоло

Париж. Сербский теннисист Новак Джокович во время матча четвертого круга Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос» против аргентинского соперника Франсиско Серундоло

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Париж. Теннисистка Мирра Андреева играет против представительницы Франции Варвары Грачевой в четвертом круге «Ролан Гарроса»

Париж. Теннисистка Мирра Андреева играет против представительницы Франции Варвары Грачевой в четвертом круге «Ролан Гарроса»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Париж. Эйфелева башня с олимпийскими кольцами

Париж. Эйфелева башня с олимпийскими кольцами

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 19

Санкт-Петербург. Трансляция выступления президента России Владимира Путина на пленарной сессии 27-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Санкт-Петербург. Мультимедийный стенд компании «Газпром нефть» на ПМЭФ

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Санкт-Петербург. Глава «Газпром нефти» Александр Дюков на заседании «Будущее рынка нефти и газа: перспективы глобального спроса и планы производителей» в рамках ПМЭФ

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Санкт-Петербург. Политолог и модератор пленарной сессии ПМЭФ Сергей Караганов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Санкт-Петербург. Руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров во время сессии

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Москва. Молнии во время грозы

Фото: Коммерсантъ / Константин Кокошкин  /  купить фото

Минск. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, председатель Кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров, председатель правительства России Михаил Мишустин и глава Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев на церемонии возложения цветов к мемориалу «Курган Славы»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Москва. Основательница марки Arctic Explorer Ксения Чилингарова (в центре) на церемонии прощания с отцом, депутатом Госдумы Артуром Чилингаровым в Преображенской церкви Храма Христа Спасителя

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Розовка, ДНР. Местная жительница у своего дома, разрушенного в результате обстрела

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Москва. Вид на жилой квартал

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Санкт-Петербург. Участники ПМЭФ на выставке «Приключения барона Мюнхгаузена в России» в Манеже Малого Эрмитажа

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Москва. Бывший замначальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ полковник запаса Дмитрий Фролов, обвиняемый в мошенничестве, на оглашении приговора Московского гарнизонного военного суда

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Санкт-Петербург. Посетительница Ленинградского зоопарка у вольера с волком

Фото: Коммерсантъ / Надежда Буаллаг  /  купить фото

Джанкой, Крым. Уборка урожая ранних зерновых культур

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Санкт-Петербург. Гость Петербургского международного экономического форума

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Казань. Баскетбольный матч между командами УНИКС (Казань) и ЦСКА (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Париж. Сербский теннисист Новак Джокович во время матча четвертого круга Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос» против аргентинского соперника Франсиско Серундоло

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Париж. Теннисистка Мирра Андреева играет против представительницы Франции Варвары Грачевой в четвертом круге «Ролан Гарроса»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Париж. Эйфелева башня с олимпийскими кольцами

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Смотреть

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...