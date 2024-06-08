ПМЭФ-2024, назначение Андрея Турчака главой Алтая и празднование 80-летия «Дня Д»

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Цитаты недели

«В конечном итоге, если мы видим, что эти страны втягиваются в войну против нас — а это и есть их прямое участие в войне против России,— то мы оставляем за собой право действовать аналогичным образом» (президент Владимир Путин на встрече с главами мировых информагентств о последствиях ударов западным оружием).

«Люди берут кредиты и от плохой жизни, от безысходности — не хватает доходов, и от хорошей жизни — от того, что за счет будущих доходов, в которых они уверены, они могут профинансировать улучшение жизни сейчас» (глава Центробанка Эльвира Набиуллина на сессии в рамках ПМЭФ).

«У меня ничего, кроме долгов и кредитов в банке, нет за душой вообще» (бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал Иван Попов, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, на заседании суда).

Инициативы недели

Президент России Владимир Путин впервые провел очные переговоры с президентом Боливии Луисом Арсе.

Ключевым событием ПМЭФ стало выступление на пленарной сессии президента России Владимира Путина.

Минэнерго хочет продолжить переговоры с Китаем об отмене импортных пошлин на уголь из РФ, облегчить условия логистики и отказаться от австралийского индекса при расчете НДПИ.

ФАС предлагает давать дополнительную скидку к тарифу на электроэнергию для жителей регионов без газоснабжения.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках африканского турне впервые посетил Буркина-Фасо и Чад.

Правительство внесло налоговые инициативы в Госдуму.

Минфин предложил с 2025 года увеличить НДПИ для угля, алмазов и золота.

Смену мобильного оператора с сохранением номера могут распространить на всю страну.

Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» инициировала пакет законопроектов против пропаганды нетрадиционного образа жизни и за сохранение семейных ценностей.

Отставки и назначения

Совет федерации покинули сенатор Евгений Савченко и первый вице-спикер Андрей Турчак, который возглавил Республику Алтай вместо Олега Хорохордина.

Бывший главный геолог «Роснефти» Андрей Лазеев, руководящий «Башнефтью», может сменить Владимира Чернова на посту гендиректора «Восток Ойла» и «Ванкорнефти».

Премьер-министр Индии Нарендра Моди подал в отставку в преддверии формирования нового правительства.

Казахстанская федерация футбола объявила о назначении Станислава Черчесова главным тренером сборной.

Владимир Федотов покинул пост главного тренера ЦСКА, футбольный клуб возглавит серб Марко Николич.

По букве закона

ДТП в Кемерово с участием двух трамваев, в котором пострадали более 140 человек, привело к возбуждению четырех уголовных дел.

В Бурятии и Забайкалье из-за лесных пожаров введен режим ЧС федерального уровня.

Московский гарнизонный военный суд полностью оправдал четырех членов ЧВК ЕНОТ, обвиняемых в организации преступного сообщества, участии в нем, кражах и разбоях.

Мосгордума приняла поправки к столичному КоАП, вводящие наказание за неоплаченный проезд по платным дорогам.

США ввели визовые ограничения в отношении ряда членов грузинского парламента и чиновников, причастных к принятию закона об иноагентах.

Цифры недели

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%.

Во Франции отметили 80 лет со дня высадки союзных сил в Нормандии («День Д»).

По итогам 2023 года уровень продовольственной безопасности ЕАЭС превысил 93%.

За десять лет рост ВВП государств—членов ЕАЭС превысил 12% и составил по итогам 2023 года $12,4 трлн, взаимная торговля выросла на 4,7% и достигла $88,7 млрд.

Показатель эффективности исполнения госпрограмм за 2023 год снизился с 95,5% до 94,4% в целом по 50 госпрограммам, из них 12 — «закрытые».

В 2024 году АвтоВАЗ намерен реализовать более 470 тыс. автомобилей, что может стать рекордом с 2012 года.

С начала года спотовые ставки фрахта выросли вдвое, а за май — примерно на 50%.

В мае банки выдали 163,7 тыс. автокредитов на 229,6 млрд руб.

Активность производителей из Белоруссии и Ирана может привести к увеличению импорта цемента в Россию почти в полтора раза, до 5 млн тонн.

По итогам первого квартала десять крупнейших железнодорожных операторов сократили совокупную долю в перевозках на 3,4 п. п., до 58,1%, в грузообороте — на 5 п. п., до 59,3%, год к году.

Уровень безработицы в России обновил исторический минимум, опустившись в апреле до 2,6%.

Сделки недели

Булочно-кондитерский холдинг «Коломенский» приобрел АО «Хлебокомбинат “Пролетарец”».

Подконтрольное бывшему топ-менеджеру «Реновы» Михаилу Сиволдаеву ООО «Голубая лагуна» стало владельцем ООО «Авир», которое занимается заготовкой древесины на Камчатке.

Владельцем радиостанции «Серебряный дождь» стал бывший топ-менеджер «Уралхима» Владимир Орловский.