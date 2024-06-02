В Свердловской области водитель Honda Freed сбил 15-летнего мотоциклиста

Водитель Honda Freed столкнулся с мотоциклом Kayo под управлением 15-летнего мальчика в поселке Билимбай Первоуральского района, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. «Водитель питбайка в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимационное отделение ДГКБ №9, его 17-летняя пассажирка помещена в стационар с переломом челюсти»,— добавили в Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

Отец 15-летнего водителя пояснил полицейским, что не знал о поездках сына. «Ключи от питбайка были в свободном доступе»,— отметили в ГИБДД.

Госавтоинспекторы вынесли водителю Honda Freed определение о возбуждении производства по ч.2 ст.12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью) и постановление по ч.3 ст.12.14 КоАП РФ (невыполнение требований ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения). «На месте ДТП сотрудники Госавтоинспекции провели процессуальные действия, установили личности участников»,— добавили в ГИБДД.

По факту аварии полиция проводит проверку, материалы направят в подразделение по делам несовершеннолетних для решения вопроса о привлечении родителей по ст.5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию несовершеннолетних) и постановке ребенка на учет.

Ранее под Екатеринбургом водитель мотоцикла «Иж» потерял управление и опрокинулся после съезда с проезжей части. В результате ДТП 48-летний мужчина от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи.

Василий Алексеев

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