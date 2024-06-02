В Свердловской области мужчина опрокинулся на мотоцикле и погиб

Водитель мотоцикла «Иж» потерял управление и опрокинулся после съезда с проезжей части на 2 км дороги поселка Шабровский, сообщили в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга. «В результате ДТП 48-летний мужчина от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи»,— добавили в Госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД установили, что мужчина ехал без мотошлема, не имел воидетлських прав, мотоцикл не был зарегестрирован. По словам родственников погибшего, мужчина выехал из дома на работу. «Должностными лицами проводятся все необходимые процессуальные действия. Причины произошедшего будут установлены в ходе расследования, по окончании которого будет принято мотивированное процессуальное решение»,— отметили в Госавтоинспекции.

Ранее в Свердловской области сотрудники мотобатальона ГИБДД устроили погоню за байкроем без мотошлема. Сотрудники ДПС установили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

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