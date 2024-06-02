Руслан Кухарук проведет рабочие встречи с главами городов и районов ХМАО

Врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Руслан Кухарук планирует провести рабочие встречи с главами муниципалитетов региона, сообщил он в своем Telegram-канале. «Попросил руководителей муниципалитетов представить программы развития каждой территории — с градостроительной документацией, экономическими программами. Планирую посетить каждый город и район, отдельно встретиться с каждым главой»,— подчеркнул он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Господин Кухарук добавил, что 2 июня провел свое первое заседание правительства ХМАО, на котором обсудил обстановку по паводкам и лесным пожарам. Он добавил, что ему поступает большое количество сообщений с вопросами, просьбами и предложениями от югорчан. «Каждое сообщение анализируется, направляется в работу. Дал поручения профильным заместителям и главам муниципалитетов сделать срез мнений югорчан по каждому направлению работы органов власти. Попросил подготовить объективную картину обстановки с четкими предложениями по решениям, а самое главное — со сроками их реализации»,— написал Руслан Кухарук.

Врио главы ХМАО отметил, что 2 июня принял 18 решений, подготовленных профильными департаментами и службами.

Ранее Руслан Кухарук провел рабочие встречи с первым вице-премьером Денисом Мантуровым, вице-премьером Александром Новаком и министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным.

Напомним, глава Тюмени Руслан Кухарук был назначен врио губернатора ХМАО 30 мая. На посту он сменил Наталью Комарову, которая объявила о переходе «на другую работу». Она руководила ХМАО с 2010 года.

Василий Алексеев

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