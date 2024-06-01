Сотрудники ГИБДД устроили погоню за пьяным мотоциклистом в Первоуральске

Сотрудники мотобатальона ГИБДД по Свердловской области устроили погоню за нетрезвым водителем на мотоцикле с коляской, сообщили в группе «Патрульный участок» во «ВКонтакте». В сообществе отметили, что госавтоинспекторы заметили водителя и пассажира мотоцикла, которые были без шлемов, и потребовали остановиться. «Водитель проигнорировал требование и продолжил движение, увеличивая скорость»,— добавили в ГИБДД.

По данным Госавтоинспекции, во время погони пассажир в коляске свесил ногу и мотоциклист остановил транспорт. Сотрудники ДПС установили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении мотоциклиста возбудили уголовное дело по ст. 264.2 УК РФ (повторное вождение в пьяном виде) и привлекли его к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ (невыполнение требования сотрудника полиции) и по ст. 12.6 КоАП РФ (нарушение правил применения мотошлемов).

Ранее сотрудники ГИБДД исключили из процесса движения более 330 водителей в Свердловской области в период с 24 по 26 мая. Отмечается, что за три дня госавтоинспекторы пресекли 4,3 тыс. нарушений ПДД.

Василий Алексеев

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