Провайдер сообщил о прекращении работы сотовой связи в Рафахе

Сотовая связь перестала работать на территории города Рафах на юге сектора Газа из-за военных действий Израиля. Об этом сообщил палестинский провайдер Jawwal.

«С прискорбием сообщаем о прекращении работы сотовой связи в г. Рафах в связи с продолжающейся агрессией (Израиля.— "Ъ"). Наши бригады упорно работают над тем, чтобы как можно скорее восстановить услуги»,— говорится в заявлении провайдера в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

С 7 октября 2023 года длится война Израиля и палестинского движения «Хамас». В мае израильские военные установили контроль над палестинской частью КПП «Рафах». После этого президент США Джо Байден заявил, что США не будут поставлять вооружение Израилю, если его армия войдет в Рафах. CNN выяснил, что на прошлой неделе Израиль атаковал лагерь беженцев в Рафахе американскими авиабомбами.

О развитии конфликта — в материале «Ъ» «Израиль перекрыл тоннели палестинцам».

Лаура Кеффер