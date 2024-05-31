Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Провайдер сообщил о прекращении работы сотовой связи в Рафахе

Сотовая связь перестала работать на территории города Рафах на юге сектора Газа из-за военных действий Израиля. Об этом сообщил палестинский провайдер Jawwal.

«С прискорбием сообщаем о прекращении работы сотовой связи в г. Рафах в связи с продолжающейся агрессией (Израиля.— "Ъ"). Наши бригады упорно работают над тем, чтобы как можно скорее восстановить услуги»,— говорится в заявлении провайдера в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

С 7 октября 2023 года длится война Израиля и палестинского движения «Хамас». В мае израильские военные установили контроль над палестинской частью КПП «Рафах». После этого президент США Джо Байден заявил, что США не будут поставлять вооружение Израилю, если его армия войдет в Рафах. CNN выяснил, что на прошлой неделе Израиль атаковал лагерь беженцев в Рафахе американскими авиабомбами.

О развитии конфликта — в материале «Ъ» «Израиль перекрыл тоннели палестинцам».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...