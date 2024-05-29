CNN: Израиль атаковал лагерь беженцев в Рафахе американскими авиабомбами

Произведенные в США боеприпасы были использованы израильской армией для авиаудара по палаточному лагерю для беженцев в Рафахе, сообщает CNN. Телеканал пришел к этому выводу после анализа видео с места происшествия. Жертвами удара стало как минимум 45 человек.

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CNN проверило видео из соцсетей и путем сопоставления деталей подтвердило, что ролик был снят около разбомбленного лагеря. Четыре эксперта по оружию заявили каналу, что на кадрах виден след от американской управляемой высокоточной авиабомбы GBU-39 SDB. Ее производит компания Boeing. Такая бомба предназначена для поражения стратегически важных точечных целей и приводит к низкому ущербу, но «использование любого боеприпаса, даже такого размера, всегда будет сопряжено с риском в густонаселенной местности», заявил один из экспертов Крис Кобб-Смит.

Тревор Болл, бывший старший член группы по обезвреживанию боеприпасов армии США, также идентифицировал фрагмент боеприпаса как GBU-39. Он уточнил, что у бомбы есть разновидность FLM, обладающая большей взрывной нагрузкой, но приводящая к меньшему ущербу. Однако при ударе по лагерю использовался не этот вариант, утверждает специалист. Серийные номера на остатках боеприпасов также совпадали с номерами производителя деталей GBU-39, базирующегося в Калифорнии, обратил внимание CNN.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что не знает, какой тип боеприпасов был использован при авиаударе по лагерю, и перенаправила вопрос израильской стороне.

Удар по Рафаху был нанесен в ночь на 27 мая. Израильские военные утверждали, что атака была просчитана с целью не навредить гражданскому населению, но из-за взрыва от удара загорелся топливный бак и в результате возник пожар, который охватил лагерь для беженцев в Рафахе. По данным Минздрава Палестины, большинство погибших — женщины и дети, пострадало более 200 человек. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал расследовать инцидент, но отказался прекращать военные действия в секторе Газа. В Брюсселе предупредили о возможности санкций против Израиля.

Подробности — в материале «Ъ» «За Рафах ответят».

Лаура Кеффер