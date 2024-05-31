Белый дом прокомментировал обвинительный вердикт присяжных Трампу

Администрация США заявила об «уважении закона» после решения жюри присяжных признать экс-президента Дональда Трампа виновным в фальсификации документов. Приговор ему огласят 11 июля, ему грозит до четырех лет тюрьмы.

«Мы уважаем верховенство закона и не имеем дополнительных комментариев»,— говорится в заявлении представителя канцелярии советника Белого дома Яна Сэмса (цитата по AFP).

Присяжные в Нью-Йорке признали господина Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения по делу о фальсификации документов для сокрытия выплат порноактрисе Сторми Дэниелс. Сам экс-президент вину не признает и назвал судебный процесс «позорным». Дональд Трамп стал первым бывшим президентом США, осужденным за уголовное преступление.

О решении суда — в материале «Ъ» «Дональд Трамп может сесть и стать президентом США».

Лаура Кеффер