Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Белый дом прокомментировал обвинительный вердикт присяжных Трампу

Администрация США заявила об «уважении закона» после решения жюри присяжных признать экс-президента Дональда Трампа виновным в фальсификации документов. Приговор ему огласят 11 июля, ему грозит до четырех лет тюрьмы.

«Мы уважаем верховенство закона и не имеем дополнительных комментариев»,— говорится в заявлении представителя канцелярии советника Белого дома Яна Сэмса (цитата по AFP).

Присяжные в Нью-Йорке признали господина Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения по делу о фальсификации документов для сокрытия выплат порноактрисе Сторми Дэниелс. Сам экс-президент вину не признает и назвал судебный процесс «позорным». Дональд Трамп стал первым бывшим президентом США, осужденным за уголовное преступление.

О решении суда — в материале «Ъ» «Дональд Трамп может сесть и стать президентом США».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...