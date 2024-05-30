РПЦ разорвала молитвенное общение с пятью иерархами Болгарской церкви

Священный синод Московского патриархата заявил о невозможности совместного богослужения с пятью иерархами Болгарской православной церкви (БПЦ). Русская православная церковь (РПЦ) разорвала с ними молитвенное общение. В РПЦ сообщили, что епископы вступили в церковное общение с представителями «раскольнических структур, действующих на Украине».

«Священный синод РПЦ выразил глубокую скорбь в связи с тем, что иерархи БПЦ… участвовали в сослужении с представителями одной из украинских раскольнических групп, чем нанесли серьезный ущерб отношениям между РПЦ и БПЦ»,— говорится в сообщении на сайте РПЦ.

19 мая в монастыре Валукли в Стамбуле Константинопольский патриарх Варфоломей возглавил литургию, в которой приняли участие представители Православной церкви Украины. На ней также присутствовали болгарские митрополит Пловдивский Николай, митрополит Старозагорский Киприан и митрополит Доростольский Иаков, епископ Величский Сионий и епископ Смолянский Виссарион.

РПЦ также заявила, что Константинопольский патриархат продолжает предпринимать действия, которые направлены на «углубление разделения в православии». В 2018 году Синод Константинопольского патриархата заявил о намерении создать единую автокефальную православную церковь на Украине (ПЦУ). РПЦ не признала ПЦУ. В ответ Русская православная церковь также разорвала общение с Константинопольским патриархатом.

Подробнее о положении ПЦУ — в тексте «Ъ» «Киево-Печерская рана».