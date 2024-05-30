Активистка Союза женщин призвала создавать семьи в 18 лет

Председатель Свердловского регионального отделения Союза женщин России Ирина Чемезова, выступая в эфире телепрограммы «Акцент» на ОТВ (Свердловское областное телевидение), рекомендовала женщинам рожать детей в молодом возрасте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирина Чемезова

Фото: СОЮЗ ЖЕНЩИН РОССИИ Ирина Чемезова

Фото: СОЮЗ ЖЕНЩИН РОССИИ

«Семьи должны создаваться как можно раньше. Как раньше у нас было в России? Были семьи, которые создавались в 18–19 лет. Рожали детей, а потом уже достигали с детьми успеха. Я обеими руками за, потому что люди, у которых есть дети, они в два раза успешнее. Когда есть дети, то есть социальная ответственность. Может быть, такими форумами мы можем показать молодежи, что дети — это не обуза, а, наоборот, двигающий механизм для карьерного роста»,— сказала Ирина Чемезова.

На вопрос телеведущей про условия для развития семьи госпожа Чемезова ответила, что государство делает все, чтобы рождаемость вышла на должный уровень.

«У нас в среднем по России на одну семью полтора ребенка. Чтобы преодолеть демографическую яму, нам нужно не менее трех детей, поэтому в каждой семье должно быть минимум три ребенка. У родителей есть возможность, чтобы один ребенок был врач, другой — в бизнесе, третий был космонавтом и так далее»,— заявила она.

Госпожу Чемезову также спросили, будут ли среди участников международного женского форума «Крепкая семья — основа государства», который пройдет 1 июня в Екатеринбурге, мужчины? На это Ирина Чемезова ответила, что мужчины будут и что организаторы никогда не делают «гендерных предпочтений». «Я всегда говорю: что женщина без мужчины? Счастливая семья — это полноценная семья, где есть мама и папа. Женщина не должна себя даже вообще представлять без мужчины»,— ответила она.

По данным соцопросов, две трети россиян хотели бы, чтобы у их детей и внуков было трое и более детей, подробнее об этом — в материале «Детей много не бывает».

Мария Игнатова, Екатеринбург