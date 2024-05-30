Reuters: Макрон просил Трюдо разрешить Airbus использовать российский титан

Президент Франции Эмманюэль Макрон созвонился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, чтобы убедить его разрешить нескольким компаниям, включая авиапроизводителя Airbus, использовать российский титан вопреки санкциям, сообщил Reuters со ссылкой на три источника. По словам одного из них, телефонный разговор состоялся 29 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Caroline Blumberg, Pool / AP Фото: Caroline Blumberg, Pool / AP

Близкий к французскому президенту источник заявил, что Эмманюэль Макрон приложил «значительные усилия», чтобы убедить Джастина Трюдо сделать исключение для европейских компаний. До этого просьба французской стороны передавалась «на всех уровнях», отмечает Reuters. По словам другого собеседника агентства, как минимум еще одна страна Европы поддержала позицию Франции. Какая именно, не уточняется.

Airbus — авиастроительная компания, образованная в конце 1960-х годов путем слияния нескольких европейских авиапроизводителей. Штаб-квартира компании расположена в Бланьяке — пригород французского города Тулуза.

О том, что Канада разрешила Airbus использовать российский титан при производстве, Reuters сообщило 24 апреля. Незадолго до этого, в феврале, Канада ввела санкции против «ВСМПО-Ависма» — российской металлургической компании и крупнейшего в мире производителя титана. В 2022 году, после начала российской спецоперации на Украине, Airbus сообщил о намерении отказаться от поставок титана из России. Однако, как отмечала компания, сертификация новых поставщиков из-за аэрокосмических стандартов может занять годы.

Как сообщала The Washington Post, западные компании за два года закупили у России титана на сотни миллионов долларов. В частности, в 2022 году «ВСМПО-Ависма» поставила Airbus титан на $24 млн, а в 2023-м — на $345 млн. Компания стала крупнейшим закупщиком среди других европейских и американских фирм.

О том, как Европа заменяет поставки российского металла,— в материале «Ъ» «Азиатская сталь захватила Европу».

Лусине Баласян