Valve оснастит Steam функцией записи видеороликов

Американская корпорация Valve может добавить в сервис цифровой дистрибуции Steam возможность записывать клипы. Об этом сообщил создатель SteamDB Павел Дюндик со ссылкой на источники в компании.

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Фото: Steamdeck Steam Deck OLED valve

Фото: Steamdeck

Запись будет вестись в фоновом режиме, чтобы пользователи всегда имели шанс запечатлеть важный момент. В дальнейшем клипом можно будет поделиться в сообществе Steam, личной переписке или скопировать ссылку на видео. При редактировании клипа в нем могут указываться самые интересные места, включая дополнительную информацию о статусе героев.

Ранее Valve начала тестировать в Steam «Семейные группы» с общим доступом к играм. Также в приложении появилась возможность скрывать свои игры от друзей и была улучшена корзина: теперь она стала единой на всех авторизованных пользователем устройствах.

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Евгений Федуненко