Движение в центре Москвы ограничат 1 июня из-за забега «Зеленый марафон»
В Москве 1 июня временно перекроют движение на ряде набережных и улиц в центре города из-за проведения забега «Зеленый марафон», сообщил Центр организации дорожного движения столичного правительства. Кроме того, на всех участках временных ограничений запретят парковаться. Ограничения будут действовать до окончания марафона.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
1 июня движение будет закрыто:
- с 7:50 до 15:20 на Софийской, Раушской, Космодамианской, Устьинской, Гончарной, Краснохолмской, Москворецкой, Кремлевской, Пречистенской, Фрунзенской и Лужнецкой набережных;
- с 01:00 до 18:00 на Большом Москворецком мосту;
- с 03:00 до 18:00 на ул. Ильинка, Варварка и Москворецкая, а также на площадях Васильевский Спуск, Новая и Старая;
- с 07:50 до 13:05 на ул. Болотной и в Фалеевском переулке;
- с 07:50 до 13:30 на ул. Садовнической;
- с 07:50 до 13:40 на Большом и Малом Устьинских мостах;
- с 07:50 до 15:20 в Китайгородском проезде;
- с 08:20 до 11:45 на ул. Хамовнический Вал;
- с 08:30 до 13:15 на ул. Балчуг и в Лубочном переулке;
- с 08:40 до 11:30 на ул. Лужники.
Ограничения в связи с проведением забега коснутся и участка вблизи Москворецкой набережной. Движение по одной полосе на участке от набережной до ул. Варварка будет перекрыто с 03:00 30 мая до 03:00 1 июня, а также с 18:00 1 июня до 09:00 2 июня. С 03:00 30 мая до 09:00 2 июня движение закроют по двум полосам на Большом Москворецком мосту от ул. Варварка до ул. Болотной.
«Зеленый марафон» — благотворительный забег, организованный «Сбером». Все регистрационные взносы участников передаются в благотворительный фонд «Вклад в будущее» в поддержку развития инклюзивного образования. В 2024 году марафон пройдет в 60 городах России в 11-й раз. В прошлом году в юбилейном «Зеленом марафоне» приняло участие более 110 тыс. человек.