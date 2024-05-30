Движение в центре Москвы ограничат 1 июня из-за забега «Зеленый марафон»

В Москве 1 июня временно перекроют движение на ряде набережных и улиц в центре города из-за проведения забега «Зеленый марафон», сообщил Центр организации дорожного движения столичного правительства. Кроме того, на всех участках временных ограничений запретят парковаться. Ограничения будут действовать до окончания марафона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

1 июня движение будет закрыто:

с 7:50 до 15:20 на Софийской, Раушской, Космодамианской, Устьинской, Гончарной, Краснохолмской, Москворецкой, Кремлевской, Пречистенской, Фрунзенской и Лужнецкой набережных;

до на Софийской, Раушской, Космодамианской, Устьинской, Гончарной, Краснохолмской, Москворецкой, Кремлевской, Пречистенской, Фрунзенской и Лужнецкой набережных; с 01:00 до 18:00 на Большом Москворецком мосту;

до на Большом Москворецком мосту; с 03:00 до 18:00 на ул. Ильинка, Варварка и Москворецкая, а также на площадях Васильевский Спуск, Новая и Старая;

до на ул. Ильинка, Варварка и Москворецкая, а также на площадях Васильевский Спуск, Новая и Старая; с 07:50 до 13:05 на ул. Болотной и в Фалеевском переулке;

до на ул. Болотной и в Фалеевском переулке; с 07:50 до 13:30 на ул. Садовнической;

до на ул. Садовнической; с 07:50 до 13:40 на Большом и Малом Устьинских мостах;

до на Большом и Малом Устьинских мостах; с 07:50 до 15:20 в Китайгородском проезде;

до в Китайгородском проезде; с 08:20 до 11:45 на ул. Хамовнический Вал;

до на ул. Хамовнический Вал; с 08:30 до 13:15 на ул. Балчуг и в Лубочном переулке;

до на ул. Балчуг и в Лубочном переулке; с 08:40 до 11:30 на ул. Лужники.

Ограничения в связи с проведением забега коснутся и участка вблизи Москворецкой набережной. Движение по одной полосе на участке от набережной до ул. Варварка будет перекрыто с 03:00 30 мая до 03:00 1 июня, а также с 18:00 1 июня до 09:00 2 июня. С 03:00 30 мая до 09:00 2 июня движение закроют по двум полосам на Большом Москворецком мосту от ул. Варварка до ул. Болотной.

«Зеленый марафон» — благотворительный забег, организованный «Сбером». Все регистрационные взносы участников передаются в благотворительный фонд «Вклад в будущее» в поддержку развития инклюзивного образования. В 2024 году марафон пройдет в 60 городах России в 11-й раз. В прошлом году в юбилейном «Зеленом марафоне» приняло участие более 110 тыс. человек.