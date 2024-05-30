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Коммерсантъ FM
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Путин пообщался с девочкой Дашей с Камчатки

Президент России Владимир Путин поздравил многодетные семьи с наступающим международным Днем защиты детей. В рамках предстоящего праздника российский президент провел встречу по видеосвязи с семьями, которые были удостоены орденами «Родительская слава» и «Мать-героиня», сообщается на сайте Кремля.

Во время встречи Владимир Путин пообщался с семьей Семашкиных. Он отдельно поговорил с одной из дочерей семейной пары — Дашей Семашкиной. Президент спросил ее, поздравила ли она свою сестру с днем рождения и что хочет подарить ей по случаю праздника. На это девочка ответила, что подарит сестре своего игрушечного медвежонка.

Пока с Владимиром Путиным разговаривали родители девочки, она начала щуриться, корчить рожицы и смотреть на президента сквозь воображаемый бинокль. На это обратил внимание глава государства и в шутку повторил ее жест. «Но я вас вижу хорошо. И даже без специальных приборов»,— сказал он.

Накануне Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. В ходе заседания вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко объявили, что в рамках нацпроекта «Семья» будет выделен федеральный проект по культуре семьи и семейных ценностей. В нацпроекте «Молодежь и дети» появится программа по укреплению международного сообщества молодежи.

Подробнее о нацпроекте «Семья» — в материале «Ъ» «В семье не без стратегии».

Ольга Семеновых

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