Ракета «Союз-2.1а» вывела «Прогресс МС-27» на орбиту

Грузовой корабль «Прогресс МС-27» стартовал к Международной космической станции. Он выведен на орбиту ракетой «Союз-2.1а».

Старт ракеты с кораблем состоялся в 12:42 по московскому времени с комплекса 31-й площадки космодрома Байконур. Как сообщил «Роскосмос», выведение «Прогресса МС-27» на заданную орбиту, отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей прошли в штатном режиме. На ракету «Союз-2.1а» были нанесены изображения, посвященные 90-летию со дня рождения космонавта Алексея Леонова, 300-летию Санкт-Петербургского госуниверситета и 65-летию движения российских студенческих отрядов.

Это восьмой пуск российской ракеты-носителя в 2024 году, четвертый — с Байконура и второй — с «Прогрессом». Для «Союза-2.1а» это 68-й полет, для кораблей семейства «Прогресс» — 180-й.

Стыковка к малому исследовательскому модулю «Поиск» планируется на 1 июня. Корабль доставит 2,5 тыс. кг грузов: 1,3 тыс. кг аппаратуры и оборудования для систем станции, укладок для научных экспериментов, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств, а также 754 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды и 40 кг азота для пополнения атмосферы МКС. В числе прочего «Прогресс МС-27» доставит гиперспектрометр для съемки земной поверхности в различных спектральных диапазонах и укладки для экспериментов «Биополимер», «Взаимодействие-2», «Виртуал», «Коррекция», «Нейроиммунитет», «Пилот-Т».

На МКС находятся космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб, Александр Гребенкин, Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс и Трейси Дайсон.

Леонид Уварчев